César Valenzuela y protocolos en Huachipato: "Nos hacen el PCR permanentemente"

El habilidoso volante confesó que extraña convivir con sus compañeros de equipo.

El mediocampista nacional César Valenzuela comentó este martes el protocolo que realiza el club Huachipato en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus.

El habilidoso volante de 27 años relató que la situación con el Covid-19 en el país es complicada y por ello que aún no tienen programado el regreso a los entrenamientos en cancha. De acuerdo al Sifup, el balompié nacional recién podría volver la segunda semana de julio.

"Nosotros aún no tenemos fecha de retorno a entrenamientos. Uno igual tiene la incertidumbre de volver y que todos los equipos tengan protocolos", expresó en diálogo con radio Agricultura.

Respecto al protocolo que lleva a cabo la tienda acerera para prevenir el contagio de coronavirus, el ex Palestino dijo que "nosotros somos privilegiados, porque nos están haciendo el PCR de manera permanente. Si uno va a volver a la cancha, tiene que estar tranquilo y confiado en los protocolos".

En cuanto al confinamiento que está cumpliendo, Valenzuela señaló que "he bajado de peso, casi dos kilos. No he tenido problemas de peso ni grasa, pero es difícil conllevar este encierro. Uno tiene que ser profesional en esta situación".

Para terminar, el oriundo de Pudahuel dijo que "echo de menos el camarín, convivir con los compañeros, tirar la talla... dentro de todo, eso es lo que uno extraña".

PURANOTICIA