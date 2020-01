César Munder y referentes de la UC: "Uno siempre aprende de la experiencia de ellos"

El joven delantero destacó la importancia de José Pedro Fuenzalida y Edson Puch en el plantel cruzado.

Este martes, Universidad Católica entrenó en San Carlos de Apoquindo, preparando el duelo de este domingo ante O'Higgins, esperando poder repetir lo hecho ante Santiago Wanderers.

El joven César Munder atendió a los medios de prensa, y afirmó sobre el duelo pasado contra los "caturros" que "siempre es grato entrar y aportar en pos del equipo que es lo más importante. Estoy super contento de ser un aporte en los minutos que tuve".

Además, el formado en San Carlos de Apoquindo reconoció la importancia de Edson Puch, José Pedro Fuenzalida y Gastón Lezcano para aprender de ellos y adquirir mayor experiencia.

Munder señaló que Puch "es un jugador fantástico, uno siempre aprende de la experiencia de esos jugadores. El año pasado me nutrí mucho de mi capitán, el 'chapa'".

En la misma línea, indicó que "uno siempre se va nutriendo de los jugadores con experiencia, llegó Lezcano que también es un jugador experimentado. Todo lo que me sirva como jugador me va a nutrir".

El cubano nacionalizado chileno también fue consultado por el trabajo de Ariel Holan, explicando que "me tocó debutar con Beñat (San José), me nutrió de una forma. El ´profe´ Gustavo (Quinteros) me pedía otras cosas y ahora estamos empezando con otro entrenador. Ellos siempre quieren sacar la mejor versión de uno".

Sobre el próximo compromiso con el "capo de provincia", el extremo señaló que "todos los partidos tienen la misma importancia, como de local y visita tienes la oportunidad de ganar tres puntos. Nos estamos preparando de la mejor forma".

Universidad Católica recibirá a O'Higgins este domingo a las 18:00 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo, por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2020.

