Caputto y opción de clasificar por "secretaría" a Libertadores: "Para nada incomoda"

Si Unión Española cumple sus amenazas de no presentarse a jugar la semifinal de Copa Chile, el cupo al torneo continental será para los azules.

Hernán Caputto realizó una nueva conferencia de prensa junto a la Universidad de Chile. A las puertas del duelo ante Unión Española por Copa Chile, el estratega se refirió a la posible ausencia de los hispanos, lo que le entregará a la U de forma automática la clasificación a Copa Libertadores como Chile 4.

"Para nada incomoda. Estamos haciendo todo lo que debemos. Si se da la situación, la abrazaremos", sentenció el director técnico de los azules.

El ex DT de la Sub 17 explicó: "Estamos pensando en jugar el partido, creemos que se va a jugar, es la realidad, y a los dichos de Jorge Segovia no tengo mucho que referirme. Primero, no lo he leído ni escuchado, nosotros solo estamos enfocados en ésto y realmente no voy a contestar algo que no sé con seguridad".

Además, Caputto aseguró que hay mérito aunque Unión no se presente: "El mérito está. Hemos hecho mucho mérito para estar en este momento, revertir una fase súper difícil y si se da esa situación, vamos a ir paso a paso. De igual forma, estamos preparados para ganarla en cancha".

Por otro lado, el entrenador de los laicos se refirió a sus refuerzos: "Montillo está muy bien. Lo veo con mucha alegría y él está muy contento de estar acá. Está en la plantilla y hay probabilidad de que sea desde la partida. Larrivey es un jugador de nivel, tiene jerarquía y se adapta rápidamente".

En esa línea, el estratega admitió que el plantel aún no está cerrado y que aún falta un lateral izquierdo, donde Erik Wiemberg y Alexis Ibacache asoman entre las opciones.

