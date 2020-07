Caputto descarta salidas en la U: "Nuestra intención es que ningún jugador salga"

El entrenador de Universidad de Chile se mostró contrario a la posible partida de algunos valores y aseguró que está contento con el equipo que tiene.

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, destacó el estar de vuelta en los entrenamientos presenciales, bajo estrictas medidas sanitarias y cuatro meses después de la detención de la actividad.

El elenco colegial inició este jueves la puesta a punto decisiva de cara a la reanudación del Campeonato Nacional 2020, que sería a mediados de agosto. Al momento de la detención por el coronavirus, la U se ubicaba en el cuarto lugar con 14 puntos, a cinco del líder Universidad Católica.

Consultado por el retorno a los trabajos en el Centro Deportivo Azul (CDA), el estratega declaró en rueda de prensa que "todos, no solamente los jugadores, estamos contentos por este retorno a los entrenamientos en cancha, y de alguna manera se ve alegría. De a poco vamos a encontrar lo que queremos en el tono físico y futbolístico. Con mucha disposición ha sido muy grato volver".

"Todavía no tenemos una fecha fija del torneo. Si estamos centrados en nuestra segunda sesión. Vamos a ir paso a paso", agregó.

En la misma línea, el otrora seleccionador nacional sub-17 señaló que "la verdad es que estamos conformes. El equipo se ve con muchas ganas. Como dije también, ansiamos un buen retorno al torneo y evidentemente tendremos unos días de entrenamiento para ponernos en óptima forma".

Respecto a la información que pone al mediocampista Jimmy Martinez cerca de reforzar a Deportes La Serena, el técnico azul indicó que "desconozco esta información, dentro de esta mañana no he escuchado nada. No es nuestra intención que un jugador salga del club en estos momentos. Será evaluado si algún jugador se va, si es pretendido por algún equipo. Pero hoy estoy muy conforme con el equipo que está, queremos que todo el plantel esté durante todo el 2020".

Para terminar, Caputto evitó profundizar sobre los dichos del gerente deportivo del club, Rodrigo Goldberg, quien apuntó a que se cometieron muchos errores el año pasado, campaña en que la U estuvo peleando por no descender.

"Puedo hablar de agosto del 2019 en adelante, y del presente. Todos debemos evaluar lo que se hizo mal para mejorar, que eso sí se ha hecho", finalizó.

PURANOTICIA