Campos Toro y su salida de la U: "Cuando no te quieren, es mejor salir"

Matías Campos Toro alcanzó a jugar un semestre en la Universidad de Chile. El lateral llegó en 2019 a los azules para competir la banda izquierda con Jean Beausejour, pero después de seis meses terminó a préstamo en Santiago Wanderers.

Este viernes, el ex seleccionado nacional recordó en Radio Cooperativa su salida de la U: "Jugué ocho partidos en el primer semestre en el club, luego Rodrigo Goldberg necesitaba liberarse de algunos jugadores para hacer caja y contratar nuevos. Uno se da cuenta y cuando no te quieren en un lugar lo mejor es partir. Además, en Wanderers me habían expresado su interés".

"Justo en ese momento le detectaron un cáncer terminal a mi padre, entonces quería desconectarme de Santiago. Igualmente mi cabeza estaba acá mientras yo entrenaba en Concón, y bueno después falleció mi padre y le dediqué el ascenso", explicó el deportista.

Además, Campos López remmeoró la abrupta salida de Frank Kudelka y la llegada de Alfredo Arias, quien encabezó una de las peores campañas en la historia de los laicos: "No llegó de una buena forma, y creo que le costó recuperar la confianza del plantel". De todas formas, el jugador indicó que "Jamás tuve en mente que iba a descender".

Sobre su paso por la Roja, el futbolista de 30 años aseguró que "si hubiera tenido más continuidad en Europa pude haber ido al Mundial de Brasil 2014, pero no pasó, y siento orgullo de haber compartido con los mejores jugadores de la historia de la selección chilena".

Finalmente, Campos López explicó que atraviesa un incierto presente: "Terminé mi vínculo con Santiago Wanderers y salió una posibilidad de la Major League Soccer (MLS), pero con esto del coronavirus no resultó y me quedé sin club".

