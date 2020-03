Campeón del ATP de Santiago es el primer tenista en dar positivo a Covid-19

Thiago Seyboth (114° del ranking) confirmó la noticia asegurando que se encuentra aislado desde la semana pasada.

El ATP 250 de Santiago fue el último torneo del circuito mayor del tenis que se disputó este 2020, pues la pandemia de coronavirus obligó a la ATP a suspender el tour primero por seis semanas y después al menos hasta junio.

Y el campeón del certamen disputado en Chile, el brasileño Thiago Seyboth (114° del ranking), se convirtió en el primer tenista en dar positivo al Covid-19, después de someterse al examen tras haber presentado todos los síntomas de la enfermedad.

El propio jugador oriundo de Paraná y de 20 años confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde en un video mandó el mensaje. "Hola chicos, sólo quiero decirles que soy portador del Covid-19, me aislé la semana pasada y me he estado cuidando siguiendo las instrucciones del médico. Esto es sólo un recordatorio para ti también: quédate en casa para cuidar a las personas que amas y ayúdanos a no propagar esta enfermedad. Quédate en casa y mantente a salvo", expresó.

En tanto, otros tenistas como Yaroslava Shvedova o Bernard Tomic se habían puesto en cuarentena en los últimos días tras también presentar síntomas y haber estado en contacto con personas con coronavirus, pero no habían notificado haber dado positivo en la prueba.

En su camino al título del ATP 250 de Santiago, que fue su primer trofeo en el circuito mayor, Seyboth derrotó en cuartos de final por retiro al chileno Cristian Garin (18°), quien era el gran favorito.

Stay safe everyone 🦠

