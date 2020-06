Camilo Moya se quiere consolidar en la U: "He recibido ofertas, pero quiero quedarme"

El volante de Universidad de Chile aseguró que quiere "hacerse un nombre" en el club y después partir.

Camilo Moya, mediocampista de Universidad de Chile, reveló este lunes que ha contado con ofertas para dejar el cuadro azul, pero que su deseo es continuar en el elenco colegial y hacerse "un nombre" en la institución.

En rueda de prensa remota, el jugador de 22 años declaró sobre su presente que "estoy feliz en la U, no quiero salir todavía. Quiero hacerme un nombre en la U y después pensar en partir".

"Mi representante me ha dicho que han llegado ofertas, pero no quiero partir de la U todavía, quiero quedarme y hacerme un nombre", complementó.

Además, el volante que ha jugado cedido en el Getafe B español y en San Luis se mostró ilusionado en formar parte de la Roja, si es que las Clasificatorias al Mundial 2022 se juega solo con jugadores del medio local.

"Me encantaría, todos se preparan para estar en la selección. Si me llegan a nominar, yo feliz. Me siento preparado en ese sentido, uno trabaja para poder estar en la selección y se va demostrando cuando vuelva el fútbol", expresó.

Respecto a la labor del entrenador Hernán Caputto, Moya señaló que "él es muy cercano al jugador, está siempre bien informado de lo que le pasa a cada futbolista y nos da la tranquilidad. El cuerpo técnico lo ha llevado súper bien con el entrenamiento en casa".

Para finalizar, el joven centrocampista habló del entrenamiento que lleva en plena cuarentena y fue claro en señalar que hoy la prioridad es la salud de la gente, dejando en un segundo plano la vuelta al fútbol.

"Extrañamos estar en cancha, pero hemos sido profesionales de entrenar en casa y estar preparados. Todos estamos con esas ganas de poder entrar a la cancha. La vuelta depende de lo que pase en el día a día (...) La ansiedad de querer volver siempre está, pero hay que pensar en la gente que lo está pasando mal", sentenció.

