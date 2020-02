Bryan Carrasco y cruce ante Guaraní: "No vamos a ir a esperar nada"

El cuadro árabe perdió en Santiago por 1-0, por lo que debe jugarse la vida en la revancha de este jueves y ganar en Paraguay.

La derrota por 1-0 como local en la ida ante Guaraní dejó a Palestino complicado en su objetivo de avanzar a la fase grupal de la Copa Libertadores. El cuadro árabe debe jugarse la vida en la revancha de este jueves y ganar en Paraguay.

Y aunque la tarea asoma bastante difícil, el volante Bryan Carrasco manifestó toda su esperanza de poder revertir la llave ante el conjunto aborigen.

"Vamos a ir a jugar la clasificación, no vamos a ir a esperar nada, arriba el 1-0 nos sirven todos los resultados", reconoció a La Tercera.

"Lamentablemente con Guaraní no se nos abrió el arco, pero hicimos un buen partido en el primer tiempo y ellos hicieron el gol. Tuvieron dos o tres llegadas. Nosotros fuimos contundentes, tuvimos el balón, llegamos, pero no pudimos concretar", añadió.

Además, agregó: "En la victoria contra Audax quedó demostrado. Palestino hace tiempo viene jugando copas internacionales y lo ha hecho bien".

Por último, valoró su regreso al balompié criollo: "La vuelta a Chile ha sido muy buena. Palestino es una gran institución, me hizo sentir como un jugador de su casa, pensé que no iba a ser así, pero me sorprendió para bien".

