Brian Fernández confiesa que no llegó a entrenar porque "me apuntaron con un arma en la cabeza"

El ex futbolista de Unión La Calera debía practicar con sus compañeros de Colón de Santa Fe, sin embargo aseguró que fue víctima de un violento asalto.

El futbolista argentino Brian Fernández, de buen paso por Unión La Calera el 2018, protagonizó otro hecho fueras de las canchas.

Cuando se esperaba que el delantero participara del entrenamiento de su club, Colón de Santa Fe, finalmente no llegó y nadie supo por qué.

Luego de algunas horas, el jugador apareció en las pantallas de TyC Sports indicando que fue asaltado y que por eso no pudo llegar a entrenar con sus compañeros.

LEER TAMBIÉN: Familia de Brian Fernández reporta su desaparición y es buscado por la Policía.

"Me apuntaron con un arma en la cabeza. Me robaron, por suerte no me pasó nada", dijo el argentino que incluso llegó a sonar para reforzar el ataque de Colo-Colo.

Además, Fernández sostuvo que "se me está haciendo muy difícil andar por la calle, día a día".

Cabe recordar que el deportista fue noticia el pasado 25 de enero, debido a que estuvo una semana sin ir a entrenar y un día sin comunicarse con su familia, lo que generó un operativo policial para ir en su búsqueda.

LEER TAMBIÉN: Brian Fernández: "No puedo salir a la calle por las amenazas que recibo".

Cuando fue encontrado, confesó que familiares suyos lo tienen amenazado de muerte y que producto de esta situación debe andar escondido.

PURANOTICIA