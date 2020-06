Bravo y deseo de su esposa de verlo en la UC: "Es una decisión que debo tomar yo"

"Siempre al lugar o país donde voy a ir es porque será mejor para mi familia", reconoció el portero del Manchester City.

La semana pasada, Claudio Bravo sorprendió a todos al abrir la puerta a jugar en otro club en Chile que no sea Colo-Colo, y en especial Universidad Católica, elenco del cual es fanática su esposa, Carla Pardo, y donde quiere ver jugar a su marido.

Y ahora el portero nacional del Manchester City volvió a referirse a la opción de la UC, además de su situación en el conjunto de los Sky Blues.

"Es una decisión que debo tomar yo. Igualmente esto va más allá de la pelota: siempre al lugar o país donde voy a ir es porque será mejor para mi familia. Sería muy egoísta sólo pensar en mí", reconoció el bicampeón de América con la Roja en un 'Live' de Instagram.

Sobre su futuro en los Citizens, el ex Barcelona y Real Sociedad sostuvo que "en un principio me quedaba hasta junio. Mucha gente copia y pega, ahora por el tema de la pandemia se habló de extender dos meses. Tengo una relación increíble con Manchester City. Yo me lesioné hace poco más de un año y se portaron excelente, y esas cosas se agradecen y se devuelven en cierto modo".

"Pero siendo sincero, lo que más me importa hoy en día es la pandemia, me tiene muy preocupado por mi familia y se me aprieta el estómago pensar que pueda pasar algo estando lejos y tener brazos cruzados. El futuro en relación al fútbol es lo que menos me preocupa en lo personal hace mucho rato. Tengo preocupaciones mucho más importantes en mi casa: mi familia, hijos y esposa", añadió.

Bravo concluyó diciendo que "voy a jugar hasta que mi cabeza me lo permita. Mi cabeza determina cuánto tiempo puedo competir y seguir preparándome como lo sigo haciendo ahora. Tengo la suerte que el cuerpo me ha acompañado y creo que lo hará por muchos años más, creo que la cabeza debe estar bien, sentirme vivo y dar sentido".

PURANOTICIA