Borghi descartó volver a dirigir a Colo-Colo: "No creo ser la persona adecuada"

El ex jugador y entrenador del 'Cacique' se lanzó contra Aníbal Mosa, ya que sin rodeos dijo "no me gusta el presidente del club en su forma o estilo".

Claudio Borghi, ex mediocampista y entrenador de Colo-Colo, se restó de la posibilidad de tomar el banco del 'Cacique', que atraviesa por un mal momento, al afirmar sin rodeos que "no me gusta el presidente del club en su forma o estilo".

Consultado por la opción de tomar el banco del elenco 'popular' para la temporada 2021, el actual comentarista del CDF le lanzó un breve dardo a Aníbal Mosa, mandamás de Blanco y Negro.

"No creo ser la persona adecuada, porque no me gusta el presidente del club en su forma o estilo, sería ir a llevar más problemas. No creo ser la persona adecuada", indicó en diálogo con radio Cooperativa.

"Esto lo digo porque tuve reuniones con él, una vez vino a las 12 de la noche a hablar de fútbol a mi casa y mucha gente pensó que venía a ofrecerme cosas, estoy convencido que vino a buscar más información que un entrenador, eso es un problema", agregó.

Además, el ganador de cuatro títulos como técnico de los albos señaló "que muchos me pongan como opción no deja de ser un orgullo, porque no tienen obligaciones, pero quiero que sepan que jamás tuve la posibilidad de volver... yo quiero volver, siempre y cuando estemos dispuestos a ayudar, una persona por sí sola no puede resolver todos los problemas, Colo-Colo tiene más que problemas deportivos".

"El año pasado la U tenía el manual para destruir a un grande y se lo vendió a Colo-Colo. A partir de este manual, están haciendo todo mal para que pase momentos complejos deportivos y económicos, de economía no entiendo mucho, pero se traslada a la cancha y es el reflejo de lo que se diga alrededor. A Colo Colo, en estos 28 años que vivo en Chile, jamás lo he visto jugar de esa forma", agregó.

Continuando con su visión del duro momento del elenco 'popular', el 'Bichi' dijo que "el problema de Colo-Colo es la cancha, lo que vemos domingo a domingo, pero lo que rodea a Colo-Colo también es un problema (...) el tema de Leo Valencia que pasó a ser casi nacional por no tomar la decisión en el momento que correspondía. Si viene un entrenador y soluciona todo esto, digo que hay que ir a buscarlo sin importar lo que cueste".

Paar terminar, Borghi fue claro en señalar que el plantel que dirige Gualberto Jara "para campeón no está... tiene ocho puntos y 25 tiene Católica. Tendría que pasar algo extraordinario. Es el momento para que primero saque resultados que lo alejen del fantasma de estar en los últimos lugares. No puedo entender que Colo Colo no tenga juveniles al nivel de jugadores grandes".

