Borghi descartó volver a Colo Colo: "En Chile nunca más dirigiré"

Borghi aseguró a finales de febrero ser un "candidato natural" después de la salida de Mario Salas, aunque también indicó en ese entonces que era difícil que Blanco y Negro lo contactase.

Claudio Borghi protagonizó una de las épocas más gloriosas de Colo Colo, en la que el Cacique obtuvo cuatro títulos consecutivos y llegó a la final de la Copa Sudamericana 2006. Por ello y pese a que hoy trabaja de comentarista, el trasandino siempre es alternativa cuando la banca del conjunto albo queda sin entrenador.

Sin embargo, el también ex DT de Boca Juniors ratificó su postura de no volver al cuadro popular, asegurando en Las Últimas Noticias que pese a estar interesado en volver a entrenar, su alto precio lo alejaría del medio chileno.

Borghi aseguró: "Siempre he tenido ganas (de entrenar), pero sé que cada vez se reducen las opciones. En Chile, por ejemplo, nunca más dirigiré. Se habla mucho que yo soy un entrenador caro. Y puede que así sea. Y eso, claro, limita opciones. Hoy en el fútbol chileno se vive de apuestas".

"Hay pocos entrenadores de 55 años como yo y la mayoría está dispuesto a trabajar bajo condiciones muy limitadas. Por eso, nunca me cuajó eso de que Colo Colo estuviera a punto de traer a Scolari. Algo no me cuadraba", complementó el "Bichi".

