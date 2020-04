Borghi aclara malentendido: "Nunca dije que no volvería a trabajar en Chile"

El ex DT del Cacique explicó sus dichos en un Live de Instagram, indicando que fue sacado de contexto.

Este sábado Claudio Borghi parecía que terminaba de alejarse de la banca de Colo Colo asegurando en una entrevista con Las Últimas Noticias "en Chile nunca más dirigiré". Sin embargo, el ex DT del Cacique explicó sus dichos en un Live de Instagram, indicando que fue sacado de contexto.

En conversación con el periodista Enzo Olivera, Borghi explicó que "al dar entrevistas a la distancia es complejo. Lo que dije es que hay equipos que no puedo dirigir en Chile, porque están apostando por entrenadores más jóvenes o con menos presupuestos. Yo tengo 55 años y no soy un tipo barato para trabajar".

El "Bichi" agregó: "Solo dije que cada vez se me hace más complejo trabajar en Chile, nunca dije que no volvería a trabajar en Chile, sino que en el futuro inmediato buscaban otras propuestas u otros entrenadores".

"Es difícil que dirija en Chile, porque estoy muy identificado con Colo Colo, en Universidad de Chile no puedo dirigir y Universidad Católica busca otros entrenadores, por lo general en el extranjero, los demás equipos no tienen los presupuestos. Por eso, me queda solo Colo Colo, que no tiene entrenador, pero eso ya no depende de mí", complementó el estratega, abriéndole nuevamente las puertas a la dirección técnica del cuadro albo.

Finalmente, el también ex técnico de la Selección chilena explicó que su cariño por el cuadro popular no le permitiría entrenar otro equipo grande de la capital: "No hablo de no tener capacidad, pero sí de identidad. Mi vida sería muy injusta, porque yo soy colocolino, la gente me tiene como colocolino, incluso los hinchas de la U me identifican como colocolino. No es por desprecio a la U, sino es por la identidad que tengo".

PURANOTICIA