Bolivianos varados en Providencia harán cuarentena en Iquique y viajarán a su país

Durante esta noche, los ciudadanos pasarán la noche en dependencias del Arzobispado de Santiago.

El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, llegó a un acuerdo con su par boliviana, Karen Longaric, para dar una solución a los cientos de ciudadanos bolivianos que se encontraban acampando frente al Consulado de Bolivia en Providencia, imposibilitados de regresar a su país.

Ribera explicó que "conversamos con la canciller cómo solucionar el problema de estos bolivianos que no pueden entrar a su país porque tienen una prohibición de ingreso, y lo que se está buscando por parte de Bolivia es controlar esta pandemia que afecta al mundo y para esto ha recurrido a la limitación de ingreso de sus ciudadanos y de extranjeros".

El titular de Relaciones Exteriores detalló que "convenimos finalmente que estas personas se van a trasladar a Iquique, a la brevedad posible, donde van a hacer cuarentena, y esa cuarentena, que va a ser financiada por la Organización Internacional de Migraciones, va a ser reconocida en Bolivia".

"Por tanto, los 14 días que estos ciudadanos bolivianos estén en Iquique van a ser reconocidos en Bolivia y una vez que ingresen a ese país, van a estar libre de cualquier otra cuarentena", precisó el secretario de Estado.

El canciller consideró este acuerdo como "una señal de colaboración relevante entre los dos países, que tienen que enfrentar sus crisis de forma conjunta. El coronavirus no es un tema solamente de Chile, este no reconoce fronteras, no reconoce idiomas, no reconoce diferencias".

"Para nosotros es importante que la gente que ha venido a trabajar a Chile, que eran temporeros, cuyo trabajo se acabó, puedan regresar a sus países a la brevedad posible, en buenas condiciones, y sin lamentar situaciones negativas", reiteró el ministro de Relaciones Exteriores.

El secretario de Estado también se reunió con el cónsul general boliviano, con el fin de abordar los temas prácticos para la implementación del retorno de aquellos bolivianos.

Cabe recordar que los cerca de 600 ciudadanos bolivianos se hospedarán la noche de este martes en dependencias del Arzobispado de Santiago, para ser trasladados en buses este miércoles a Iquique, en donde cumplirán una cuarentena de 14 días antes de volver a Bolivia.

PURANOTICIA