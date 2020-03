Blanco y Negro descartó la salida de Insaurralde: "Acaba de renovar contrato"

Marcelo Espina, gerente deportivo de la concesionaria que administra Colo-Colo confirmó esto ante los rumores de una eventual salida del defensor.

Marcelo Espina, gerente deportivo de Blanco y Negro, descartó de plano este lunes que el defensor argentino Juan Manuel Insaurralde vaya a dejar en junio próximo el cuadro albo.

La semana pasada se mencionó que el 'Chaco' estaba "mas fuera que dentro" del 'Cacique' y que dejaría la institución a mitad de año, pese a contar con contrato vigente.

Ante esto, el otrora volante y hoy dirigente declaró en los canales oficiales del club que "se ha dicho que el 'Chaco' (Insaurralde) iba a dejar el club y acaba de renovar contrato, juega todos los partidos, es uno de los capitanes".

"Me molesta que no se traten de informar más y buscar más antecedentes para difundir algo. Hay mucha gente pendiente y se la jugaron mucho. Más que molestarme, me incomoda", añadió el 'Cabezón'.

De esta forma, Insaurralde no se mueve de Macul en un momento donde es uno de los pilares fundamentales del plantel y de la última línea.

