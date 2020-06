Benjamín Kuscevic y el regreso del fútbol: "Es un panorama incierto"

El joven defensor de la UC indicó que le gustaría volver el 31 de julio, fecha estimada por la ANFP, pero aseguró que "hay que ser realistas".

Benjamín Kuscevic, defensor de Universidad Católica, se refirió al escenario de regreso del fútbol profesional chileno, fijado inicialmente para el 31 de julio, afirmando que "es un panorama incierto" debido a la pandemia de coronavirus.

El zaguero no escondió su deseo de volver cuanto antes a jugar, pero se mostró consciente de las dificultades por el estado actual de la enfermedad en el país.

"Es un panorama incierto. Nadie puede decir que a partir de tal día no va a pasar nada. Es difícil. Esto va evolucionando día a día. Si me preguntas a mí, me encantaría que el fútbol volviera el 31 de julio. Lo hemos comentado con mis compañeros, en las reuniones en la semana, pero no se puede saber. Me gustaría volver el 31 de julio, pero si hasta el 20 de julio siguen subiendo los casos, va a ser imposible. Hay que ser realistas", expresó en diálogo con La Tercera.

"En Católica estamos preparados para el día en que nos digan que se puede ir a entrenar. Está todo listo. Solo no se puede por el tema de las cuarentenas, porque hay que ser responsables, pero queremos volver a entrenar lo antes posible", agregó.

Respecto al manejo gubernamental de esta crisis sanitaria, el jugador de 24 años señaló que "es muy fácil opinar ahora, tres meses después, pero en su momento nadie sabía la magnitud de los que estaba pasando. Esto es algo que no había pasado en los últimos 120 años. Entonces, decir hoy si se manejó bien o mal me parece lo más fácil que uno podría hacer. Hay que estar ahí".

"Obviamente, ahora que todos sabemos los casos, lo fácil que se propaga el virus y todo eso, probablemente hay cosas que se pudieron hacer mejor, pero con el diario del lunes es muy fácil. No podría salir a criticar, tres meses después, algo que a mí en el momento tampoco se me ocurrió", sentenció.

PURANOTICIA