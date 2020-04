Benjamín Kuscevic: "Me gustaría dar el salto de calidad para llegar a Europa"

El joven central de la UC reconoció que tiene la ilusión de salir del país, "pero con tranquilidad", aseguró.

Benjamín Kuscevic podría dejar Universidad Católica y dar el gran salto internacional en su carrera al ser pretendido por clubes brasileños como Athletico Paranaense y Atlético Mineiro.

El zaguero del bicampeón del fútbol chileno se mostró ilusionado con la opción de continuar su trayectoria en el balompié extranjero, aunque se mostró mesurado.

"Como jugador joven tengo la ilusión de partir en algún momento. Me gustaría dar el salto de calidad para llegar a Europa. Todos saben que Brasil es un gran destino para mí, pero con tranquilidad. Hay que esperar que todo vuelva a la normalidad y ahí se verá", reconoció a radio ADN.

Además, contó que pasa la cuarentena en la casa de sus papás en el campo y se refirió a los entrenamientos para mantener la forma física: "A mis compañeros no los he visto, pero yo he mantenido la misma dieta que en competición. Hay cosas diferentes como el ritmo de competencia o entrenar con una pelota, pero físicamente me he mantenido de la mejor forma para que la vuelta no sea tan difícil".

Por último, sobre las diferencias de los últimos tres técnicos de la UC, Kuscevic dijo: "Beñat (San José) era más conservador. Teníamos menos la pelota pero defendíamos bien. (Gustavo) Quinteros nos agregó más salida atrás, y (Ariel) Holan es el más vertical de todos. Con quien más arriesgamos, da una mayor intensidad de tres cuartos para arriba. Como defensa es más difícil defender más adelante".

