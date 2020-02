Benjamín Kuscevic: "El VAR no me gusta, hemos sido perjudicados derechamente"

El joven defensor cruzado criticó el funcionamiento del Video Assistant Referee en el Campeonato Chileno.

Benjamín Kuscevic, defensor de Universidad Católica, mostró su abierta crítica al funcionamiento del VAR en el balompié nacional e incluso aseguró que el cuadro cruzado se ha visto "perjudicado abiertamente" con el sistema.

En rueda de prensa en San Carlos de Apoquindo, el zaguero declaró que "a mí, de partida, el VAR no me gusta y creo que nosotros hemos sido perjudicados derechamente. No puede ser que el gol de Edson Puch (ante O'Higgins) lo anulen y el de Carlos Muñoz (frente a Antofagasta) lo den, siendo que es igual".

"Me parece sospechoso que para el penal de Antofagasta, que fue mío y que para mí no lo toco, el árbitro ni se acerque a ver la pantalla que tiene en la cancha, pero para mostrar una tarjeta amarilla a Valber Huerta va corriendo. No sabemos cuáles son los parámetros y los criterios", complementó.

Luego, el jugador de 23 años cambió de tema y se refirió al clásico del próximo domingo con Colo-Colo, donde la UC buscará consolidarse en la cima de la tabla y además cobrarse revancha de la derrota por las semifinales de la Copa Chile.

"Venimos muy bien, ganamos los tres partidos así que estamos muy tranquilos, sabemos que el clásico es un partido fundamental para nosotros", apuntó.

"Creo todavía es muy pronto para hablar de puntos de diferencia, porque van tres partidos. Pero sacarle puntos de ventaja a un rival directo como Colo-Colo siempre es bienvenido", añadió.

Para terminar, el joven defensor lamentó la determinación de las autoridades de impedir la presencia de hinchada visitante para el cruce en Pedrero. De esta manera, no habrá apoyó de la barra cruzada en el reducto albo.

"A mí no me gusta esa medida, preferimos estar con nuestra gente, creo que siempre debería ser así. Pero si la Intendencia o Estadio Seguro deciden que por la seguridad de la mayoría de gente se debe jugar, hay que acatar y se deberá jugar como nos digan. Si no tenemos público visitante en el Monumental, ellos tampoco deben tener acá en San Carlos para el encuentro de vuelta", sentenció.

