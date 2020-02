Benegas y salida de la U: "Esperaba que me dijeran a la cara que no me querían"

El delantero aseveró que los universitarios quisieron rebajarle gran parte de su sueldo y que dará todo en Palestino.

Después de su partida de Universidad de Chile, Leandro Benegas vive un buen presente en Palestino, cuadro con el que avanzó a la tercera y última fase previa de la Copa Libertadores tras golear por 5-1 a Cerro Largo de Uruguay, precisamente con un gol suyo.

Sin embargo, a pesar de su grato momento en el cuadro árabe, el delantero mendocino no olvida cómo se dio su salida del conjunto azul.

"Yo esperaba que me dijeran a la cara que no me querían, pero a veces cuando quieren dejar mal parado al jugador, dicen que uno es el que decide irse y no aceptó la oferta", reconoció el ariete en diálogo con radio Agricultura.

"Sobre lo que viví el año pasado, entregué todo lo que tenía. Hoy me debo a Palestino y haré lo mismo. Tengo que volver a demostrar por qué me eligieron para llegar a este club. Debo defender los intereses de mi familia y no daré ninguna pelota por perdida", añadió.

Además, Benegas contó que: "En su momento me hicieron una oferta, y pienso que a cualquiera que le quieran descontar la mayor parte de su sueldo, cada uno intentará defender lo suyo".

"Nunca hubo un interés real, pero en su momento llegó Palestino con una oferta, me dijeron 'te queremos', 'busquemos una fórmula que nos convenza a los dos', y así fue", cerró.

