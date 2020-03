Atletas chilenos clasificados a Tokio 2020 exigieron aplazar la cita olímpica

Juegos Olímpicos de Tokio siguen manteniendo al 24 de julio como su fecha de desarrollo.

Aunque la pandemia del coronavirus ha obligado a aplazar o cancelar gran parte de los eventos deportivos a lo largo del planeta, los Juegos Olímpicos de Tokio siguen manteniendo al 24 de julio como su fecha de desarrollo.

Pese a la solicitud de la mayoría de las federaciones internacionales de reprogramar la cita, el presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Bach, anunció el sábado que suspender los J.J.O.O. sería "destruir el sueño" de la gran mayoría de los atletas y que "no se puede posponer como si fuese un partido de fútbol".

Ante ello, algunos deportistas chilenos clasificados a la capital japonesa se unieron a la solicitud de postergar los Juegos. Francisca Crovetto (tiro skeet), Yasmani Acosta (lucha), Esteban Bustos (pentatlón) y Macarena Pérez (BMX) entregaron en El Mercurio sus razones para aplazar el evento de los cinco anillos.

"Viendo el calendario y considerando lo que cuesta planificar, para mí estamos bastante encima. Entonces si no se sabe lo que va a pasar en cuatro meses y ya se han perdido varias semanas, una buena alternativa sería posponerlo", indicó Crovetto.

Mientras, Acosta explicó que "si se realizan los juegos, los atletas no tendrán preparación óptima. Son el mayor megaevento del mundo deportivo y que estos no lleguen bien preparados no es positivo".

Por su parte, Bustos aseguró que "la salud de todos es primordial" y que el virus "se seguiría propagando", mientras que Pérez comentó: "Deben tomar una medida pronto ya que se nos está haciendo demasiado difícil entrenar".

PURANOTICIA