Aseguran que Nicolás Blandi podría dejar Colo-Colo y regresar al fútbol argentino

Periodista argentino indicó que el delantero que llegó al 'Cacique' en enero de este año quiere retornar a su país.

El delantero argentino Nicolás Blandi podría estar viviendo sus últimos días en Colo-Colo, club al que llegó en enero del presente año, al estar negociando su llegada a Estudiantes de La Plata.

El oriundo de Campana, de 30 años, no está cómodo en el 'Cacique' al quedar fuera del seguro de cesantía, luego que Blanco y Negro se acogiera a la Ley de Protección del Empleo frente a la detención de la actividad por el coronavirus.

Además, el ex Boca Juniors y San Lorenzo es resistido por una buena parte de la hinchada alba por su falta de contundencia en el arco rival. A esto se le debe sumar la incómoda situación que vivió en el clásico con la UC, donde terminó con leves heridas por fuegos de artificios lanzados a la cancha.

El periodista argentino Leonel Wasilevsky escribió en su cuenta de Twitter que "hace tiempo Estudiantes viene negociando con un delantero de peso. El mismo tiene nombre y apellido, y es Nicolás Blandi. Con actualidad en Colo-Colo de Chile, el jugador tiene el deseo de volver a Argentina tras algunos conflictos salariales en el país trasandino".

De esta manera, Blandi puede dejar Colo-Colo y llegar al conjunto 'pincharrata', en lo que sería su cuarta camiseta en el balompié trasandino, tras Argentinos Juniors, los 'xeneizes' y los 'Gauchos de Boedo'.

Eso sí, el ariete trasandino señaló hace una semana que "hoy no está en mi cabeza volver a Argentina. No me enoja que alguien entrene si es que puede. En Chile hay equipos que volvieron a entrenar y otros no".

Nicolás Blandi, que firmó por tres años con el elenco popular, suma dos goles en seis partidos con los albos.

