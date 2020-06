Aseguran que Claudio Bravo podría arribar a otro grande de la Premier League

Medio inglés anunció que el chileno interesa en Arsenal, luego de la grave lesión de su arquero titular.

Todo indica que Claudio Bravo no continuará en el Manchester City de cara a la próxima temporada, pues desde hace rato que la prensa inglesa da por hecho que el portero chileno no se encuentra en los planes de los Citizens y que no le renovarán contrato al término de la actual campaña.

Y si bien en las últimas horas trascendió de un supuesto interés del Galatasaray de Turquía por el bicampeón de América con la Roja, el criollo podría mantenerse en la Premier League, pues el Daily Express lanzó una bomba al asegurar que el Arsenal lo tiene en carpeta.

Los Gunners y el técnico Mikel Arteta tendrían al ex Barcelona y Real Sociedad como candidato ante la durísima lesión en la rodilla que sufrió en el último partido frente al Brighton el alemán Bernd Leno, quien podría estar cerca de seis meses fuera de las canchas.

"Como Guardiola, a Míkel Arteta le gusta que su arquero juegue desde atrás, y Bravo ha sido uno de los mejores en esa función durante los últimos años", sostuvo el medio británico.

"Arteta además sabrá todo sobre él después de haber trabajado con el chileno en el Etihad Stadium. Si Bravo quiere un lugar en el equipo titular, Arsenal podría ser el lugar para dárselo", añadió.

Los otros candidatos, de acuerdo a la publicación, son Joe Hart (libre), Alphonse Areola (Paris Saint-Germain), Rui Patricio (Wolves) y Alex McCarthy (Southampton).

