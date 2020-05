Arturo Vidal y el confinamiento: "Nunca había tenido tanto tiempo para prepararme, lo he aprovechado"

El volante nacional regresó este viernes a los entrenamientos junto al FC Barcelona.

Arturo Vidal regresó este viernes a los entrenamientos junto al FC Barcelona. Mientras España busca retomar la actividad deportiva en medio de la crisis sanitaria del Covid-19, el "Rey" comienza a dejar el confinamiento en la ciudad catalana y aprovechó de conceder una entrevista después de la práctica con el conjunto culé.

En conversación con el programa «Bienvenidos» de Canal 13, el volante chileno contó: "Ha sido difícil, ya son casi dos meses encerrados y es complicado, pero las circunstancias lo ameritan. Lo que si me he preparado mucho y entrenando bastante para la parte final de la temporada que es donde uno busca ganar los títulos".

Además, el mediocampista criollo explicó sus entrenamientos en cuarentena: "He estado con los desafíos de los 10k y ahora los 5k, me he entrenado mucho. El de 5k lo hice en 15:57. He tenido tiempo para prepararme bien, entrenar, nunca había tenido tanto tiempo para prepararme y lo he aprovechado".

"En general he tratado de pasarla con distintos panoramas, jugar, estar con mis hijos. Ya estamos en el momento de poder ir a entrenar que es lo que esperábamos", complementó.

Finalmente, Vidal le entregó un mensaje a la población chilena a solicitud de la vocera de gobierno, Karla Rubilar, quien estaba en el programa al momento de la entrevista: "Que se cuiden, que los jóvenes hagan caso, es un tema delicado, en España ha sido muy fuerte con muchos fallecidos. Aquí no pensaron que sería así y cuando se dieron cuenta ya era muy tarde".

