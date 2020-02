Arturo Vidal preocupó en Barcelona y no entrenó por precaución

Las molestias físicas del "Rey" se dan en la previa del duelo de Barcelona ante Levante de este domingo a las 17 horas, en las que aún no hay claridad si el bicampeón de América con la Selección chilena será citado.

Malas noticias llegan desde España. Es que Arturo Vidal no entrenó en la última práctica del cuadro blaugrana, lo que, de todos modos, no sería de mayor gravedad, según lo confirmó el director técnico de los culés, Quique Setién.

"No es grave. Hay una contusión y vamos a ver cómo evoluciona. No soy partidario de asumir riesgos con jugadores porque hay muchos partidos y no tenemos una plantilla muy amplia. Está bien y no va a tener ningún problema", señaló en rueda de prensa.

Además, el DT 'culé' elogió al volante nacional: "No le vamos a pedir a Arturo que haga lo que hace Antoine (Griezmann), pero seguro que va a mejorar y nos va a dar un rendimiento extraordinario. El pase de gol de tacón es una muestra de lo que puede ser capaz de hacer. Aparte de lo que decía (Ernesto) Valverde de agitar, porque tiene esa energía".

