Arturo Vidal fue convocado en Barcelona para derby ante Espanyol

Tras pasar las fiestas de fin de año en Chile, el mediocampista Arturo Vidal volvió a los trabajos del FC Barcelona y de inmediato fue citado por Ernesto Valverde para el clásico de este sábado ante el Espanyol por la vigésima fecha de la liga española 2019-2020.

El 'King', que está en la mira del Inter de Milán para el mercado invernal de pases en Europa, aparece en la convocatoria de 18 jugadores para el Derby catalán.

Los otros jugadores considerados para el encuentro a disputarse en el Power8 Stadium son Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Suárez, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Sergi Roberto, De Jong, Umtiti, Junior Firpo, Iñaki Peña, Carles Pérez, Ansu Fati

Recordar que hoy Valverde salió a separar aguas respecto a la denuncia de Arturo Vidal al FC Barcelona por el no pago de 2.4 millones de euros. Finalmente, la Comisión Mixta que integran la AFE o sindicato de jugadores de España y la dirección de La Liga no admitió a trámite la reclamación del chileno al considerar que no se trata de un impago sino de una interpretación del contrato.

"Eso se solucionará y de una manera interna. No me parece que sea la primera vez que ocurre ni la última. En el trabajo diario, conociendo a Arturo todo sigue normal y entrena normal. No veo ningún problema. No creo que tenga que tener incidencia en el aspecto deportivo", expresó Valverde sobre el tema.

FC Barcelona llega al clásico catalán al frente de la clasificación de la liga española con 39 puntos, con ventaja de dos unidades sobre el segundo, Atlético de Madrid.

