Arturo Vidal fue citado para el cruce entre Barcelona e Ibiza por Copa del Rey

Los jugadores del FC Barcelona Lionel Messi y Gerard Piqué no fueron convocados por el técnico Quique Setién para disputar este miércoles el partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, un duelo que se disputará a partido único a las 15:00 horas ante el Ibiza que entrena Pablo Alfaro.

Los culés, conscientes de que no podrán relajarse ante la ilusión de su rival, se jugarán el pase en un estadio de césped artificial. Para ello, Setién sólo ha dado descanso a dos de sus jugadores más importantes: Messi y Piqué, además de los lesionados Luis Suárez y Dembélé; que no estarán, y de Wague, que no ha sido citado por decisión técnica.

Quien sí aparece en la convocatoria es el mediocampista chileno Arturo Vidal, pieza clave el pasado fin de semana en el estrecho triunfo del elenco blaugrana por 1-0 sobre Granada, en el Camp Nou por la liga española 2019-2020, con un gran pase gol para Messi.

Tampoco será de la partida Sergio Busquets, que debe cumplir sanción que arrastra desde la temporada pasada. De esta forma, la lista completa está conformada por: Ter Stegen, Neto, Semedo, Rakitic, Arthur, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Sergi Roberto, De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Carles Pérez, Riqui Puig, Abel Ruiz, Ansu Fati y Chumi.

