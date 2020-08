Arquero titular del Betis y posible llegada de Bravo: "Cuando salte al campo iré a muerte"

Joel Robles sostuvo que "son decisiones del club" si llega o no un nuevo portero al elenco 'verdiblanco' .

El arribo de Claudio Bravo al Real Betis de Mnauel Pellegrini parece ser inminente. La prensa sevillana adelantó este viernes que el portero de la selección chilena ya alcanzó un completo acuerdo con el cuadro 'verdiblanco' y que el anuncio se realizaría dentro de poco.

Uno de los que se refirió a la eventual llegada del bicampeón de América con la Roja fue Joel Robles, quien por ahora es el golero titular del conjunto andaluz.

Consultado en conferencia de prensa por Bravo, sostuvo: "Que pueda llegar un portero o si Dani Martín se va, son decisiones del club, pero en lo personal estoy muy comprometido. Estoy al servicio del club y en los minutos que me den voy a aportar lo máximo de mí, el resto no lo puedo controlar. Cuando salte al campo iré a muerte y no voy a pensar en nada más".

Además, el cancerbero llenó de elogios al técnico nacional Manuel Pellegrini: "Agradezco que Pellegrini diga las cosas claras, que te muestre su confianza al principio es importante, pero ahora tengo que demostrarlo yo en el campo. Los que nos ganamos o perdemos el puesto de la portería somos nosotros. Pienso positivo, estoy muy feliz aquí. En la temporada pasada ciertos momentos no fueron buenos, pero trabajo al máximo día a día y compromiso no va a faltar".

"Pellegrini es muy sincero. El mensaje que manda es claro, no tiene problemas y da igual qué jugador seas. Sobre su filosofía de juego ha dado sus cuatro o cinco cosas básicas, el cambio que quiere", añadió.

Por último, Robles agregó: "Estamos en un proceso. Va más rápido de lo debido porque el comienzo está casi aquí. Pero seguro que va a salir bien".

