Arquero de Iquique y su dopaje: "El medicamento lo tomé por un problema médico"

Julio Bórquez arrojó doping positivo el pasado 11 de febrero por un diurético y por el que fue suspendido provisionalmente por la tienda nortina.

Julio Bórquez, joven arquero de Deportes Iquique, habló en detalle del doping positivo que dio el pasado 11 de febrero por un diurético y por el que fue suspendido provisionalmente por la tienda nortina.

El seleccionado sub-20 y el otro arquero el club, Luis Sotomayor, arrojaron trazas de furosemida, un diurético usado para esconder otro tipo de sustancias prohibidas.

La Comisión Nacional de Control de Dopaje (CNCD) se encuentra actualmente elaborando un informe para determinar las causas de este posible dopaje, así como las eventuales sanciones que deberían cumplir ambos porteros una vez que se retome la actividad.

Ante esto, Bórquez sacó la voz y declaró en diálogo con La Tercera que "este medicamento lo tomé debido a un problema médico que tuve a finales del mes de diciembre. Se me recetó para que lo consumiera por un médico".

"Los adquirí e ingerí porque me lo prescribió el doctor a finales de diciembre. En esa oportunidad informé al doctor que era un jugador profesional de fútbol, pero no sabía sobre sus implicancias o que era una sustancia prohibida. La verdad no lo sabía", agregó.

En la misma línea, el guardameta de 20 años dijo que "sé que tenemos obligación de no ingerir nada por nuestra cuenta sino solo lo que nos receten los médicos, a quienes debemos informar en nuestra condición de deportistas. Todo debido a que podemos ser sometidos a pruebas sobre sustancias prohibidas, cosa que hice".

Para terminar, Bórquez reconoció que esta situación "me afectó mucho. Nunca imaginé que esto me podría ocurrir. Siempre he sido un deportista que he cumplido con todas las reglas. Me he cuidado mucho durante mi corta carrera y por lo mismo quedé muy afectado por mi futuro, por el club, por las personas que me han ayudado y han confiado siempre en mí".

