Ariel Holan por incidentes: “El arma más importante de los pueblos es el voto”

El director técnico de Universidad Católica sostuvo que en democracia todos tienen derecho a la protesta, pero sin violencia.

El director técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, se refirió nuevamente a los incidentes registrados el fin de semana pasado en San Carlos de Apoquindo, durante el partido ante O'Higgins.

En conferencia de prensa, Holan afirmó que "en primer lugar, básicamente en democracia todos tienen derecho a la protesta. El punto es que rompan las instalaciones de los clubes o la violencia", según consigna radio Cooperativa.

En la misma línea, el argentino aseguró que "ante ello, creo que el arma más importante de los pueblos es el voto, el voto masivo".

"No quiero confundir el fútbol con la política, pero acá no solo somos los jugadores, los técnicos o los árbitros, porque hay mucha gente que trabaja en torno a la actividad y que necesita que no se detenga, que necesita seguir trabajando", agregó el estratega.

En este sentido, el trasandino indicó que "hay mucha gente que trabaja en el club que viene en bus, que tiene dos horas de viaje... Todos los reclamos son justos, pero deben ser canalizados en la forma en que corresponda".

En el aspecto futbolístico, Holan informó que "Fuenzalida está siendo evaluado y en los próximos dos entrenamientos lo evaluaremos para si va de la partida. Lo mismo que César, que ya entrenó y veremos como responden para tomar una decisión".

Con respecto al partido del domingo, el DT indicó que "sabemos que Antofagasta es un equipo que ganó sus dos primeros partidos, que tiene delanteros peligrosos, dinámicos, así es que debemos estar muy atentos".

Cabe recordar que Universidad Católica visitará a Deportes Antofagasta el próximo domingo al mediodía en el Estadio Calvo y Bascuñán.

PURANOTICIA