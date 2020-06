Aránguiz y el regreso del fútbol: "Prefiero priorizar a mi familia y su bienestar"

El joven volante de Universidad de Chile no cree posible que el torneo se reanude el 31 de julio como fue propuesto.

Pablo Aránguiz, mediocampista de Universidad de Chile, aseguró este martes que espera regresar a la actividad en el nivel en que estaba cuando se detuvo el fútbol por el coronavirus, a mediados de marzo.

Al momento de la suspensión del balompié nacional, el ex Unión Española era una de las grandes figuras en el positivo arranque del cuadro azul era el Campeonato Nacional, donde se encuentra en el cuarto lugar con 14 puntos.

En el plano personal, el volante ofensivo declaró en rueda de prensa remota que "espero que no me afecte (la detención del fútbol), no estoy pensando en que cuando me toque volver y no seré el mismo. Me voy entrenando para llegar bien, para ser el mismo, el Pablo que venía siendo y esperar que el equipo también, que venía por muy buen camino".

A nivel general, el jugador de 23 años indicó que "estamos anhelando volver pronto. Nosotros veníamos en un alza, consiguiendo triunfos importantes para no pelear en la parte de abajo. Veníamos siendo protagonistas junto con la Universidad Católica, estábamos a cinco puntitos de ellos, que no son muchos. Así que esperemos que vuelva pronto el fútbol, pero priorizando la salud y que el Covid quede atrás para volver de lleno".

A la hora de referirse a la situación país por el coronavirus, con más de 4.500 fallecidos, Aránguiz dijo que "es muy difícil lo que estamos viviendo como país. El coronavirus se escapó de las manos... Yo veo una negativa en la vuelta del fútbol, lo estamos pasando muy mal como país. Prefiero priorizar a mi familia y su bienestar. A nivel personal, veo muy difícil que el fútbol vuelva (el 31 de julio)".

"Ha sido difícil. Necesitamos entrenar y necesitamos estar en una cancha. Si bien (los más experimentados) no están en una edad de retiro, tienen más años y esperemos que podamos disfrutarlos unos años más y el fútbol también. Siempre nos estamos comunicando, el Mati (Rodríguez) nos cuenta lo que habla con la dirigencia, con el Sifup, y en ese sentido siempre nos estamos dando palabras de apoyo. Con el profe (Hernán Caputto), con la nutricionista, que nos pregunta cómo estamos comiendo, todo pensando en la vuelta al club", complementó.

En el arranque del torneo nacional, la Universidad de Chile registró cuatro triunfos, dos empates y solo una derrota.

