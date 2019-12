Anuncian venta de abonos para ver a la Roja como local en Clasificatorias a Qatar

Los abonos tendrán una rebaja de entre un 11% y 18%, en comparación al proceso del Mundial de Rusia 2018.

Este sábado 21 de diciembre a partir de las 10:00 horas comenzará la venta de abonos para quienes quieran asistir a los partidos de la selección chilena como local en las próximas clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022.

De acuerdo a lo informado por la ANFP, los precios de los abonos se pueden adquirir en el sistema Puntoticket, y tendrán una rebaja de entre un 11% y 18%, en comparación al proceso del Mundial de Rusia 2018.

Los clientes Santander podrán seguir accediendo al descuento de un 25% en los abonos, al igual como ocurrió en los últimos cuatro días durante la preventa.

Calendario de partidos como local de la Roja en las próximas calsificatorias mundialistas:

- 31 de marzo de 2020: Chile vs Colombia.

- 3 de septiembre de 2020: Chile vs Perú.

- 8 de octubre de 2020: Chile vs Paraguay.

- 17 de noviembre de 2020: Chile vs Bolivia.

- 25 de marzo de 2021: Chile vs Brasil.

- 8 de junio de 2021: Chile vs Venezuela.

- 7 de septiembre de 2021: Chile vs Ecuador.

- 7 de octubre de 2021: Chile vs Argentina.

- 16 de noviembre de 2021: Chile vs Uruguay.

¡Se acaba la espera! 🙌

📆 Este sábado se ponen a la venta para todo público los abonos para seguir a #LaRoja en su camino rumbo a #Qatar2022 🏆🇨🇱



Revisa los detalles 👇https://t.co/drf86W9HZo — Selección Chilena (@LaRoja) December 20, 2019

PURANOTICIA