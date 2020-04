Aníbal Mosa por rebaja salarial: "Estoy confiado en que vamos a llegar a un acuerdo"

El presidente de Blanco y Negro evitó dramatizar luego de la negativa inicial del plantel de Colo-Colo de rebajarse los sueldos.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, evitó dramatizar luego de la negativa inicial del plantel de Colo-Colo de rebajarse los sueldos. La concesionaria solicitó a los jugadores una baja en las remuneraciones debido a la inestabilidad económica por la detención del fútbol.

La directiva alba planteó una rebaja entre el 35 y 40 por ciento a quienes ganan sobre 20 millones de pesos y entre el 25 y el 35 por ciento a quienes reciben entre 3,5 y 20 millones. Sin embargo, el plantel se negó tras conocer que ByN solo devolverá el 50 por ciento el próximo año.

A la hora de explicar la fórmula, Mosa señaló que "la primera alternativa era hacer un descuento en estos cinco meses (hasta septiembre) que van a ser los más críticos de abril a agosto, pero iba a ser un plan tan violento en que algunos jugadores iban a percibir la mitad o menos. Por ello quisimos alargarlo hasta diciembre para que el efecto no sea tan grande. La mitad de lo que se les descuente se les devolverá el 2021".

Luego, el timonel señaló mediante una videollamada que "estoy confiado en que vamos a llegar a un acuerdo con el plantel, sin dudas. Esta es una situación generalizada y vamos a hablar todas las veces que sea necesario con los jugadores porque es la manera para llegar a un acuerdo, que es algo que necesitamos por el bien de Colo-Colo".

Tras ello, el empresario puertomontino aclaró que la situación financiera de la institución es delicada. "La realidad del club, si no tomamos medidas, se va a tornar muy crítica. Hoy la situación es estable y estamos previniendo lo que suceda de acá a 90 días, pero si no hacemos nada será crítica, y no sólo en esta institución, sino que en la mayoría de los equipos del mundo, es cosa de darle una vuelta. Todos han llegado a acuerdos y han entendido que la situación no puede seguir de esta manera", expresó.

A la hora de explicar esta rebaja, el máximo dirigente dijo que "a nosotros jugar sin público nos significa mucho, se ha hablado que el Canal del Fútbol mantiene todo, pero la verdad es que para Colo-Colo no es así, los ingresos por auspicios y los borderó (venta de entradas) son mucho más grandes. Esto lo tenemos que sacar adelante entre todos".

