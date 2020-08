Ángelo Araos fue la gran figura del primer triunfo del Corinthians en el Brasileirao

El ex Deportes Antofagata y Unidersidad de Chile disputó por primera vez un partido completo en la temporada por el elenco paulista.

Ángelo Araos vivió este miércoles una gran jornada en la victoria por 3-1 como local del Corinthians ante Coritiba, por la cuarta fecha del Brasileirao.

Araos jugó todo el compromiso con el cuadro paulista, recibiendo tarjeta amarilla y asistiendo para el 2-1 parcial de su equipo, lo que le permitió ser elegido el mejor jugador del encuentro.

Jo de penal (31') abrió la cuenta para el anfitrión, pero Leo Natel marcó la igualdad transitoria a los 38 minutos de la primera parte, pese a que la visita jugaba con un hombre menos.

En el complemento, Jo (49') desniveló la cuenta de cabeza, tras asistencia de Araos. El 3-1 definitivo fue obra de Gustavo Mosquito (87') cuando ya finalizaba el cotejo.

De esta forma, Corinthians consiguió su primer triunfo en el Brasileirao, y se ubica en la décima posición de la tabla con 4 unidades. Su próximo rival será Fortaleza, el miércoles 26 de agosto.

Y después del compromiso, el ex jugador de Universidad de Chile y Deportes Antofagasta explicó por qué no da entrevistas en ese país.

"No soy tímido, simplemente no me gusta hablar mucho en portugués porque cometo muchos errores", reconoció.

Sobre el cotejo, sostuvo: "Estoy muy contento con el partido, fue un duelo importante y conseguimos tres puntos, así que estamos contentos".

Consignar que Araos disputó por primera vez un partido completo en la temporada por el elenco paulista y tras su gran actuación se ganó el "Craque do Jogo" del medio Globo Esporte.

