ANFP solicitó al Gobierno autorización para que clubes entrenen en cuarentena

A través de una carta, el ente rector del fútbol chileno pidió un permiso especial para los equipos.

La ANFP envió una carta al Ministerio del Deporte pidiendo autorización para que los clubes profesionales puedan entrenar incluso en zonas donde este declarada cuarentena total.

La misiva pide "un permiso especial y específico de circulación, para los jugadores y staff de cada club profesional, con el propósito exclusivo de poder comenzar los entrenamientos siguiendo estrictamente los protocolos, durante la pandemia", según indicó La Tercera.

Esto "independiente de las cuarentenas impuestas en las distintas ciudades según riesgo epidemiológico, para poder volver a la competencia con un periodo razonable de entrenamiento, sólo cuando las condiciones sanitarias y las medidas de control para eventos deportivos sin presencia de público así lo permitan".

A pesar de que se estableció como fecha de retorno a la actividad el 31 de julio, no señalan aquel plazo para en el oficio.

"El volver a entrenar no implica fijar una fecha para el retorno a la competencia, que se definirá cuando la autoridad sanitaria así lo determine. Sin embargo, si los jugadores no tienen 4 a 6 semanas de entrenamiento, aunque se autorice desde el punto de vista sanitario, no vamos a estar en condiciones de iniciar la competencia", agrega la misiva.

Cabe señalar que el oficio de cuatro páginas enviado a la ministra Cecilia Pérez, lo firmaron Sebastián Moreno, presidente de la ANFP; Fernando Yáñez, jefe de la Comisión Médica; César Kalazich, de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte; Gamadiel García, presidente del Sifup; Carlos Ramos, del Colegio de Técnicos; y Marcelo Oyarzún, de la Asociación de Preparadores Físicos de Fútbol de Chile.

