ANFP por suspensión de Coquimbo vs Audax: "Fue un acto de delincuentes"

Sebastián Moreno, presidente del ente rector del fútbol chileno señaló que en el duelo "vimos que fallaron en seguridad".

Sebastián Moreno, presidente de la ANFP, sacó la voz después de la suspensión del encuentro entre Audax Italiano y Coquimbo Unido, producida por la invasión de un grupo de barristas en protesta al fallecimiento de Jorge Mora, hincha de Colo-Colo que murió tras ser atropellado por un bus de Carabineros.

Después del Consejo de Presidentes, Moreno repudió la manifestación e indicó: "Fue un acto de delincuentes que están utilizando la figura del fútbol con valores que no tienen nada que ver con este deporte. Aquí hay delincuencia que no permite realizar una actividad tranquila. No vamos a detener los esfuerzos".

Además, explicó que intentarán reprogramar el duelo a la brevedad: "Lamentablemente no pudimos continuar el partido hoy. Intentamos programar para mañana a las 12, pero Coquimbo juega copa internacional el martes. Por eso, el partido queda diferido para otra fecha".

En relación al resto de la fecha, el timonel indicó: "Uno no puede tener miedo a la cantidad de aforo que tenga un partido. Hoy en Coquimbo vimos que fallaron en seguridad. Un hecho importante a destacar es que los hinchas de verdad protestaron contra los que entraron. Junto con los clubes seguimos trabajando. No se puede generalizar situaciones puntuales en algunos estadios. No nos podemos permitir el no jugar más, ya que el fútbol no tiene ninguna responsabilidad".

Finalmente, el directivo lamentó el rechazo de los presidentes de admitir a Lorena Medel en el directorio de la ANFP: "Me quedo con una sensación muy amarga. Nos podía entregar una visión distinta. Igual agradecemos a quienes votaron a favor, entendiendo el momento difícil que atraviesa la actividad".

