ANFP oficializó la suspensión del fútbol por 14 días a partir de este miércoles

La medida no rige para los partidos que están programados para este lunes y martes, tanto para la Primera División y Primera B.

La ANFP oficializó este lunes la suspensión, a partir del miércoles 18 de marzo, de las competencias de ligas profesionales y fútbol femenino por un período de dos semanas, debido a la entrada en vigencia de la fase 4 de la pandemia por coronavirus.

"A la suspensión vigente de todas las categorías del Fútbol Joven, anunciada este domingo 15 de marzo, se suman a partir del miércoles 18 los Campeonatos de Primera División, Primera B, Segunda División y Primera División Femenina", comunicó el ente que preside Sebastián Moreno.

"La ANFP está en permanente comunicación con las autoridades para estar al tanto del desarrollo de la situación que vive el país y así adoptar oportunamente las medidas que se requieran", agregó mediante un comunicado.

"Reiteramos que para la ANFP la prioridad es la salud y el bienestar de los jugadoras, jugadores, hinchas y todas las personas que se involucran en nuestra actividad", sentenció el organismo con sede en Quilín.

Esta medida no regirá entonces para los duelos de este lunes por la octava fecha de la Primera División, que se jugarán sin público. Con esto, O'Higgins vs. Antofagasta (18:00 horas), en El Teniente de Rancagua, y Curicó Unido vs. Unión La Calera (20:30), en el estadio La Granja, serán los últimos duelos de la serie de honor antes de la suspensión.

En tanto, en Primera B, los últimos encuentros que se disputarán serán los de Deportes Temuco vs. San Marcos de Arica (20:30 horas de este lunes) y los tres de este martes 17 de marzo: Deportes Puerto Montt vs. Santiago Morning, San Luis vs. Deportes Copiapó y Unión San Felipe vs. Deportes Santa Cruz.

