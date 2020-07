ANFP no descarta retomar competencia nacional en plena cuarentena

Esto se debe a que actualmente 21 de los 33 estadios del balompié nacional están fuera de las zonas de confinamiento.

El regreso del fútbol chileno cada vez parece estar más cerca, sobre todo después de que varios clubes -entre ellos Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica-, volvieran a los entrenamientos presenciales en medio de la pandemia de coronavirus.

Y ahora la ANFP no descartaría que la competencia retornara en plena cuarentena, debido a que actualmente 21 de los 33 estadios del balompié nacional están fuera de las zonas de confinamiento.

En ese sentido se consideraría que los protocolos implementados son aptos para que se pueda regresar a la actividad entre la última semana de agosto y la primera de septiembre.

"Puede que sean mucho menos de 21 comunas, pero también si hubo autorización para entrenar en comunas con cuarentena, ¿por qué no para jugar sin público?", expresó una fuente del organismo de Quilín a El Mercurio.

Eso sí, desde el Ministerio del Salud se mostraron más prudentes, respaldados en el programa «Paso a paso», el cual permite, de momento, reuniones de hasta 50 personas en la fase 4. Pero de todas formas comentaron que "podría analizarse un protocolo como se hizo con los atletas de alto rendimiento".

Por último, desde el Ministerio del Deporte dijeron que "aún no hay una fecha para volver a jugar. Mientras no esté, no podemos saber qué condiciones habrá".

