ANFP dio a conocer el fixture de la primera rueda del Torneo Nacional

En la primera fecha del torneo habrá duelo de campeones entre la UC y Santiago Wanderers en Valparaíso.

Tras el abrupto término de la temporada 2019, el próximo 23 de enero volverá la acción de Primera División cuando arranque el Campeonato Nacional 2020. Y ya hay fixture para el certamen.

La ANFP dio a conocer este viernes el calendario y con las cuatro primeras fechas completamente programadas de un torneo que para este año tendrá 18 equipos y 34 fechas, debido a que no hubo descenso en la anterior campaña.

Los fuegos lo abrirán el viernes 23 Everton y Universidad de Concepción a las 18:30 horas, mientras que el domingo al mediodía destaca el tradicional duelo de campeones, que será entre Universidad Católica (Primera) y Santiago Wanderers (Primera B).

En tanto, esa misma jornada, pero a las 18:30, Universidad de Chile visitará a Huachipato y el lunes 27 Colo-Colo recibirá a Palestino a las 19:30.

En cuanto a los clásicos, el primer derbi se vivirá en la cuarta fecha, cuando el Cacique se mida con la UC en el estadio Monumental el domingo 16 de febrero a las 18:00. En tanto, los albos y la U chocarán en marzo.

Programación primera fecha:

- Viernes 24 de enero

Everton vs. Universidad de Concepción, 18:30 horas. Estadio Sausalito.

O'Higgins vs. Unión La Calera, 21:00 horas. Estadio El Teniente.

Sábado 25 de enero

Deportes Antofagasta vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Audax Italiano vs. Cobresal, 20:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Domingo 26 de enero

Santiago Wanderers vs. Universidad Católica, 12:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

Huachipato vs. Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio CAP.

Unión Española vs. Deportes Iquique, 20:30 horas. Estadio Santa Laura.

Lunes 27 de enero

Colo -Colo vs. Palestino, 19:30 horas. Estadio Monumental.

Martes 28 de enero

Curicó Unido vs. Segundo ascendido, 19:00 horas. Estadio La Granja.

