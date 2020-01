ANFP descartó suspender el Torneo tras muerte de hincha: "No es la solución"

Sebastián Moreno lamentó la muerte del hincha colocolino y sostuvo que "no puede morir gente que va al estadio, esa no es una situación aceptable".

La noche de este martes se cerró la primera fecha del Campeonato Nacional 2020 y de la peor forma: con un hincha de Colo-Colo fallecido tras ser atropellado por un camión de Carabineros en las afueras del estadio Monumental, luego de la goleada del Cacique por 3-0 sobre Palestino.

Este miércoles el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, sacó la voz y se refirió a la muerte de Jorge Mora Herrera (37 años), que ha conmocionado al país.

"No puede morir gente que va al estadio, esa no es una situación aceptable... este atropello se produjo una vez terminado el partido y en las afueras del estadio, pero esta situación no puede ser. Nosotros esperamos que se agoten todas las investigaciones de las entidades responsable, el ministerio público, entre otros, es fundamental esclarecer este hecho, por el fútbol en general", expresó el timonel del organismo de Quilín en conferencia de prensa.

"Seamos claros, en esto estamos hablando de la vida de una persona, nosotros venimos trabajando todo este año, completo, con toda la planificación correspondiente para el buen desarrollo de los partidos", añadió.

Además, ante la amenaza de la Garra Blanca de boicotear el desarrollo del torneo, el dirigiente descartó una suspensión de la segunda fecha: "No jugar no es la solución, acá tenemos que ser capaces de brindarle toda la seguridad a las personas que asistan al estadio, nosotros como ANFP entregaremos el apoyo en logística a los clubes para que no se produzcan actos de violencia y en eso seremos intransables".

En cuanto a los cuestionamientos por la excesiva presencia de Carabineros en el reducto de Macul, Moreno dijo: "Nuestras medidas de seguridad nos han permitido organizar 21 partidos con más de 120 mil personas en los estadios, esa es nuestra misión como organizadores".

"Hemos incorporado medidas de seguridad nueva, no hemos registrado incidentes, dentro de los recintos no hemos tenido actos de violencia. Tendremos cero tolerancia, no así con el legitimo derecho a manifestación", completó.

