ANFP adelantó horario del duelo entre Unión La Calera y Deportes La Serena

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) adelantó el inicio del partido entre Unión La Calera y Deportes La Serena, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2020.

El compromiso, programado inicialmente para este viernes 14 de febrero a las 21:00, se jugará finalmente el mismo día, pero a las 18:30 horas.

De acuerdo a lo informado desde la ANFP, la razón de esta modificación fue por "disposición de la autoridad administrativa".

Por otra parte, los "granates" anunciaron este martes como sus nuevos dos refuerzos para la presente temporada al portero Raúl Olivares y al delantero David Llanos.

Programación de la tercera fecha del Campeonato Nacional 2020:

- Viernes 14 de febrero:

Unión La Calera vs. Deportes La Serena, 18:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

- Sábado 15 de febrero:

Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile, 12:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

Palestino vs. O'Higgins, 17:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Deportes Iquique vs. Deportes Antofagasta, 21:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

- Domingo 16 de febrero:

Cobresal vs. Everton, 12:00 horas. Estadio El Cobre.

Colo-Colo vs. Universidad Católica, 18:00 horas. Estadio Monumental.

Universidad de Concepción vs. Curicó Unido, 21:00 horas. Estadio "Ester Roa".

- Lunes 17 de febrero:

Unión Española vs. Audax Italiano, 19:30 horas. Estadio Santa Laura.

- Sábado 28 de marzo:

Coquimbo Unido vs. Huachipato, 12:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

