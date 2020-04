Alexis Sánchez recordó los 14 años de su debut por la Roja: "Aún no lo dimensiono"

El delantero publicó en redes sociales varias imágenes de sus mejores momentos en la selección chilena.

Este lunes es un día especial para Alexis Sánchez. En esta jornada se cumplieron 14 años del debut del delantero nacional en la selección chilena, cuando lo hizo en el amistoso donde la Roja derrotó por 1-0 a Nueva Zelanda en un amistoso en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

El tocopillano, con apenas 17 años, ingresó a los 58 minutos en reemplazo de Juan Gonzalo Lorca. Ese fue el inicio de una larga historia con el combinado criollo, donde disputó dos Mundiales (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), conquistó las históricas dos Copas América frente Argentina y se convirtió en el máximo goleador del Equipo de Todos, con 43 dianas en 132 partidos.

El propio actual jugador del Inter de Milán recordó con nostalgia la fecha de su debut y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, agradeciendo a todos los que han aportado en su carrera.

"Un día como hoy, 27 de abril del año 2006, debuté por mi país Chile. Han pasado 14 años y aún no lo dimensiono, sólo tengo palabras de agradecimiento a todas esas personas que me ayudaron a cumplir mi sueño (compañeros, médicos, utileros, cuerpo técnico, etc). Muchas gracias por todo. El León sigue intacto", escribió el ariete criollo.

En las imágenes destaca una junto a Nelson Acosta, el técnico que lo hizo debutar en la Roja, además aparecen fotos y videos de las dos Copa América y de su natal Tocopilla.

