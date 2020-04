Alexis Sánchez podría continuar su carrera en la Serie A de Italia

Un periodista italiano afirmó que AS Roma quiso meses atrás al chileno y que podría volver a la carga por él.

Ante el incierto panorama en el fútbol italiano por el coronavirus, todo indica que Alexis Sánchez deberá abandonar el Inter de Milán para cumplir con su contrato en el Manchester United.

Sin embargo, desde Europa especulan con que un club de la península buscaría hacerse con los servicios del tocopillano, sumándose al interés de equipos como el West Ham United y el Atlético de Madrid.

El periodista especializado en el mercado, Gianluca di Marzio, afirmó a Sky Sports que la "Roma quería firmar a Alexis Sánchez el último verano (europeo), por lo que pueden volver por él", según consigna Radio Cooperativa.

En la misma línea, agregó que "Inter no quiere retener a Alexis, así que no comprarán su pase. Al final del préstamo, Alexis volverá a Manchester United y no sé si Ole Gunnar Solskjaer lo quiere en el equipo o le permitirá conversar con otros clubes".

Cabe recordar que el goleador histórico de la Roja habría sido incluido en una lista de jugadores vendibles por parte de los "red devils", que buscan generar recursos ante los efectos económicos por el Covid-19.

Además, ante las dificultades del Barcelona por contar con el argentino Lautaro Martínez, en el Inter de Milán, habrían pensado en el chileno como una de las cartas para potenciar su ataque.

