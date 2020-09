Alexis reconoce que se arrepintió de fichar por el United tras el primer entrenamiento

El actual jugador del Inter de Milán recordó su magro paso por el Manchester United.

Alexis Sánchez rompió el silencio. El delantero chileno del Inter de Milán habló por primera vez sobre su magro paso por el Manchester United y reveló el mal ambiente que había en el camarín de los 'Diablos Rojos', elenco en el cual vivió, entre 2018 y 2019, el peor momento de su carrera.

En su cuenta de Instagram, el goleador histórico de la selección expresó: "Yo antes tenía un acuerdo con el City, pero por cosas del fútbol no se dio y me salió la oportunidad de ir al United. Parecía tentador, fue lindo, cuando chico me gustaba ese club. Terminé firmando, sin informarme de lo que pasaba en la interna. En los primeros días que estuve con todos...hay cosas que no te das cuenta hasta llegar. En el primer entrenamiento que tuve me di cuenta de muchas cosas. Llegué a mi casa, y pregunté a a mi representante (Fernando Felicevich) si podía romper mi contrato para volver a Arsenal", relató Alexis.

"Pasaron los meses y seguía teniendo la misma sensación. No éramos unidos como equipo en ese momento. Los periodistas hablaban sin saber. Molestaba y dolía. Hablaban ex jugadores que no tenían idea de nada de lo que pasaba al interior del club", añadió.

A veces el jugador depende de lo interno. Que seamos una familia, que seamos unidos. No éramos unidos como familia, como equipo. Se reflejaba en el campo de juego y como había que culpar a alguien siempre me culpaban a mí. A veces no jugaba o entraba 20 o 30 minutos. Yo obviamente hago autocrítica. Tendría que haber jugado de mejor forma. En ese período también hubo lesiones, quizá por no estar feliz. Eso me perjudicaba a mí y también el equipo. La culpa me la llevaba siempre yo", añadió.

Además, el tocopillano recordó: "Un partido con el West Ham no me vestí, nunca me había pasado eso como jugador. Dolió mucho. Ese día dije esto no poder ser posible. Pasar de ser uno de los mejores de la Premier League a cinco meses después no vestirte. Un poco molestó. Llegue a mi casa, me puse un poco triste por lo que pasó y bueno, al otro día entrené doble turno. Yo siempre me exijo en mi profesión".

