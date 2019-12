Alexis fue nominado para integrar la oncena ideal de la década de la Premier League

Aunque Alexis Sánchez se fue de Inglaterra tras un magro paso por el Manchester United, lo cual le significó ser parte de la lista de peores fichajes de los Diablos Rojos, el nivel con el que deslumbró antes en el Arsenal parece haber dejado un recuerdo más importante en la Premier League.

Es que el delantero chileno fue nominado para formar parte del equipo de la década del certamen, que a través de su cuenta oficial de Twitter llamó a los fanáticos a elegir a la oncena ideal.

El tocopillano aparece entre los atacantes junto a grandes figuras, como su compañero en Inter de Milán, el belga Romelu Lukaku, quien también lo acompañó en la ofensiva del Manchester United.

Los otros arietes son Mohamed Salah y Sadio Mané, del Liverpool, Sergio Agüero, del Manchester City, y Luis Suárez, recordado por su tiempo con los de Anfield.

Consignar que Sánchez se prepara para regresar a la canchas en el Inter de Milán, luego de sufrir una lesión al tobillo en el amistoso de la selección chilena ante Colombia en España en octubre pasado.

