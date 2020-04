Agustín Farias: "Me llamó Sebastián Beccacece cuando estaba en la U"

El volante y figura de Palestino también reveló que tuvo contactos con Colo-Colo cuando era dirigido por Pablo Guede.

Agustín Farías ya es todo un referente de Palestino, el único club chileno que ha defendido, aunque el volante argentino tuvo la chance de defender a equipos grandes del fútbol criollo.

Es que el propio trasandino reconoció que en su momento recibió los llamados de Universidad de Chile y Colo-Colo, pero que su condición de extranjero frustró sus opciones.

"Me llamó (Sebastián) Beccacece cuando estaba en la U y fue lo más cercano que estuve. Con Colo-Colo tuve conversaciones con Guede y después me dicen que por el cupo extranjero no pude llegar. Siempre se me ha vinculado a los grandes y eso de cierta manera me deja tranquilo porque sé que he hecho las cosas bien en Palestino. El futuro se verá y ahora en junio cumplo 5 años en Chile y empiezo a hacer los papeles de nacionalidad", reconoció en diálogo con radio Cooperativa.

"Sería algo lindo, ahorraría un cupo extranjero a Palestino y si eso facilita llegar a un club grande, buenísimo", añadió sobre la oportunidad de recalar en un "grande".

Además, el ex Nueva Chicago y Banfield realizó una comparación entre los técnicos Pablo Guede e Ivo Basay, a quienes ha tenido como entrenadores en el conjunto árabe: "Guede fue un entrenador que me marcó, de los mejores en cuanto a trabajo, cancha. Y Basay me ha dado una responsabilidad y me ha hecho sentir importante para él y el equipo".

"En cuanto a método, no es como lo que estamos acostumbrados. Sus pretemporadas son muchas 'pasadas', en cambio con Guede había más pelota. Basay tiene eso que sabe hablarte en el momento justo y nos ha hecho muy bien su llegada", agregó.

Por último, sobre un eventual retorno del fútbol, el cual está suspendido por el coronavirus, Farías dijo: "Veo lejano volver a entrenar luego, por lo que uno piensa y ve en TV. Nosotros tenemos las pautas del club y nos piden volver el 23 de este mes y no sé. Estamos a la espera de cómo tenemos que volver, qué medidas van a tomar para que estemos bien. No lo veo ahora, primero tenemos que estar claros con la salud y después podremos volver a la normalidad".

