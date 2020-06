Afirman que Esteban Paredes aún no es el goleador histórico del fútbol chileno

Desde la Asifuch indican que al delantero de Colo-Colo le cuentan un tanto que no corresponde y se lanzaron con todo contra la ANFP por no tener estadísticas.

Desde la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno aseguran que el delantero Esteban Paredes no es en exclusiva el máximo goleador histórico de la Primera División.

Sebastián Núñez, presidente de la citada entidad, aclaró que al actual capitán del 'Cacique' se le cuenta un gol que no corresponde, por lo que está igualado con Francisco 'Chamaco' Valdés con 215 anotaciones.

"Acá lo primordial es que hay un gol que no le corresponde a Paredes, que es el del partido anulado contra Cobresal y se genera la controversia. Imagina que la ANFP en ese tiempo salió al paso diciendo que habían revisado sus estadísticas, no sabemos todavía cuáles, porque no indicaron ni cuál era el investigador, ni sacaron un detalle. Fue un Twitter donde decían que Chamaco Valdés y Esteban Paredes tenían esos goles", indicó Núñez a La Cuarta.

El director del ente investigador apunta que el tanto del experimentado ariete sobre los de el Salvador "no tuvo ninguna espalda del punto de vista de la investigación. No presentaron nada. Si mostraban un documento para saber cuáles son los goles, tendríamos la información clara".

"Se hizo la celebración con Paredes en cancha, frente a la U, y resulta que no correspondía. De eso estamos todos seguros, en el grupo éramos 18 investigadores y desde ayer somos 22. Todos llegamos a la conclusión con una investigación exhaustiva que 'Chamaco' y Paredes están empatados. No hay duda de eso", apuntó.

Incluso, Núñez aclara que la ANFP "no ha hecho la pega, no hizo el trabajo, no tiene una sección de estadísticas, no ha publicado los partidos para estar uniforme y si hay alguna duda se pueda rectificar. La ANFP no tiene nada".

Ese duelo entre Colo-Colo y Cobresal corresponde al Torneo de Apertura 2011. Este encuentro fue anulado debido a que el elenco albo lo perdió por secretaría, por inscribir erróneamente a Joan Muñoz, con resultado de 0-3.

PURANOTICIA