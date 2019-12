Afirman que Arturo Vidal sólo saldrá de Barcelona a cambio de una "oferta elevada"

El equipo que más intenciones tiene de contar con el chileno es el Inter de Milán, quien ofrecería 12 millones de euros por su fichaje.

Desde España aseguran este jueves que el mediocampista chileno Arturo Vidal solo se irá al Inter de Milán en enero próximo, durante el mercado de pases europeo, si existe una "oferta elevada" por la carta del jugador de 32 años.

En una nota de Mundo Deportivo, titulada "Los casos calientes del mercado del Barça", aparece el 'King', quien sigue siendo una pieza importante para el entrenador Ernesto Valverde, pese a no utilizarlo con frecuencia como titular.

"El chileno, a sus 32 años, es un tipo experto. Sabe que quien no llora no mama y por eso está apretando a su entrenador. Ya ha dejado entrever que no está contento porque juega menos de lo que él quiere y ha dicho que igual se plantea irse en enero. El Inter de Milán, con Antonio Conte a la cabeza, lo quiere para enero para intentar ganarle el 'Scudeto' a la Juventus", sostiene la publicación.

"Pero ni Valverde ni Abidal, los responsables deportivos del Barça, quieren venderlo. Es un jugador que aporta llegada y la mejor prueba es que, con 5 goles, es el cuarto anotador del equipo tras Messi, Suárez y Griezmann. Además, aporta un físico excepcional para el ida y vuelta, la presión y las coberturas. Si las ofertas por él no son elevadas, no saldrá", agrega.

El Inter está dispuesto a pagar 12 millones de euros por el pase del ex Juventus y Bayern Múnich, mientras que el FC Barcelona solicita al menos 20 millones para permitir la partida de Vidal a suelo lombardo.

