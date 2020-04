Accionista criticó la asamblea de Azul Azul: "Fue todo muy a la rápida"

Este miércoles se realizó una nueva junta ordinaria de accionistas de Azul Azul, en donde se ratificó a José Luis Navarrete para continuar en la presidencia de la concesionaria que administra a Universidad de Chile.

Este miércoles se realizó una nueva junta ordinaria de accionistas de Azul Azul, en donde se ratificó a José Luis Navarrete para continuar en la presidencia de la concesionaria que administra a Universidad de Chile. Esos sí, la reunión, que fue de manera remota en videoconferencia, no dejó a todos conformes.

Es que Jaime González, uno de los accionistas minoritarios de la sociedad anónima, criticó el proceso para elegir el nuevo directorio.

"Me parece que toda la comunicación a los accionistas fue muy encima. Recién ayer (martes) pasadas las 22:50 horas llegó el mail con el link para votar y con la explicación de cómo votar por el directorio. Quizás hay gente que se maneja mejor, pero hay gente que no trabaja tan bien, entonces todo fue muy a la rápida", reconoció en diálogo con radio Cooperativa.

"El link de Zoom llegó hoy a las 07:00 de la mañana, minutos antes del inicio de la junta, el sistema fue muy malo, porque para hacer una pregunta había que mandar un mail. No era como en vivo y en directo, donde uno levanta la mano de manera virtual, pregunta, le responden y pueden contrapreguntar", añadió.

Por último, sostuvo: "Me parece que es autocomplaciente, se conforma con poco, en 2020 se conformarán con tener pérdidas de 400 millones de pesos, y no entienden que deben tener números azules dentro y fuera de la cancha. Este es un equipo que estuvo a punto de descender, que se salvó por el estallido social, y eso ni siquiera se tocó en la Junta. Y de los hinchas tampoco hay preocupación, no se habló del Consejo Azul. Apenas, se repartieron cajas a los adultos mayores, pero no hay una política".

