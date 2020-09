Abogada de Leo Valencia asegura que el futbolista está en tratamiento psicológico

Profesional explicó que el jugador está muy afectado por las declaraciones que ha dado en los medios su ex pareja, pero que está siendo apoyado por su familia y su psicóloga.

En Colo-Colo no sólo están preocupados por la crisis deportiva que tiene al Cacique a tres puntos del colista del Campeonato Nacional y al técnico Gualberto Jara pendiendo de un hilo en la banca, sino que también por el caso de Leonardo Valencia, quien fue acusado por su ex pareja por violencia intrafamiliar.

En ese sentido, la abogada del volante, Katia Sánchez, entregó detalles del proceso judicial, donde aseguró a Las Últimas Noticias que "mi cliente actualmente está en tratamiento psicológico, dada la toda la exposición mediática no sólo de su persona, sino que de sus hijos envueltos públicamente en un tema tan complejo y delicado".

Además, la jurista añadió que "como es de esperar, está muy afectado por las declaraciones que ha dado en los medios Valeria, quien fue su pareja por más de ocho años, pero está siendo apoyado por su familia, su psicóloga y muy concentrado en el trabajo".

Sobre los supuestos audios de WhatsApp que reveló la ex pareja del jugador, y en el que Valencia insultaba al Cacique, Sánchez sostuvo que "si bien, esos audios están absolutamente fuera de contexto, mi cliente tiene claro que la forma no fue la correcta".

"Llama la atención que Valeria no haya proporcionado a la prensa la conversación completa, con el fin de poder conocer también su posición durante esa conversación, ya que se debe a discusiones que lamentablemente suben de nivel por el conflicto familiar. Su ex pareja le advirtió que, en caso de terminarse la relación, haría todo lo posible para destruir su imagen", agregó Sánchez.

Por último, la abogada recalcó que "no existe ninguna deuda por pensión de alimentos. En septiembre de 2013, las partes acuerdan, en mediación, pensión de alimentos sólo a favor del hijo mayor. El padre asume los gastos de los niños, tales como vivienda salud y educación. El club no tomará ninguna decisión al respecto, en tanto no se resuelva la situación en los tribunales, ya que hasta la fecha rige el principio de inocencia respecto a mi cliente, como a cualquier persona".

